Kolko ste zarabali ako studenti na part-time?

Ahojte, snad niesom jediny koho zaujima ake su platy vyvojarov na part-time. Celkom casto tu vidam aj otazky tohto charakteru, tak ma napadlo zalozit vlakno na tuto temu, kde by ste mohli napisat vase skusenosti so mzdou na part-time (kolko hod. do tyzdna, aka mzda, a mesto) a verim ze mnoho studentom, ktory si hladaju pracu a rozmyslaju aku mzdu na pohovore povedat, to pomoze.



Moja skusenost je taka, ze zo zaciatku by som bral cokolvek co prislo, pracoval som ako .net-ak, za 75 kc/hod a mojou jedinou praxou v .net boli projekty v skole. Po dvoch rokoch som presiel inam a mam 250 kc/hod. Mesto Ostrava. Co vy?