ja dostat penize z Asie do Česka

nemate nekdo napad jak sikovne dostat vetsi sumu penez z Asie do Ceska bez hamiznosti bank, a rizika prokazovani puvodu penez?

cryptomena?



Vynechme, že takový postup nelze doporučit, ani to, že není inteligentní o tom psát veřejně. Krácení daně, pokud Vám jde o to, je trestný čin.Když už peníze do ČR dostanete, nastane problém ve chvíli, kdy budete s částkou disponovat. Vznikne potřeba prokázat původ peněz (majetku). Není na to striktně stanovená hranice, v chudších regionech může dotaz správce daně vyprovokovat i nižší částka, v bohatších regionech se hovoří o 5 mio. Kč. Částku, kterou nedokážete prokázat, zdaníte.Nejedná se jenom o částky na účtech, ale jakýkoliv majetek, kterého se dokáže stát dopídit. Hovoří se o sledování katastru. Podobný řetězec majetku stát dokáže, když bude chtít, vysledovat i u majetkových podílů v obchodních korporacích, v registru vozidel, v evidenci cenných papírů. Jedna z mála oblastí, do kterých stát nevidí prakticky online jsou družstevní podíly (družstevní byty a další nemovitosti), ale dožene Vás to, až takový podíl prodáte.Podle mě to nestojí za to vůbec riskovat.