ms outlook 2010 vymaze kontakty po zatvoreni

Zdravim



Mam zvlastny problem s microsoft outlookom 2010.



Ked ho otvorim a pisem email a napisem niekomu email pekne mi ho ulozi do predikcie....

tato predikcia pekne uklada a funguje mi kym nezavriem outlook....



ako nahle ho zavriet a otvorim musim znova nahadzovat ludi do predikcie neponukne mi nikoho...



skusal som vymazat cely emailovy profil a nanovo ho dat a nic..

skusal vymazat vsetky data v local aj v roamingu a znova vytvorit to iste..

skusal aj preinstalovat cely office stale to iste...

pozeral som aj ci je zapnuta cache a je zapnuta le nechapem preco stale po vypnuti sa to clee zmaze...



preinstalovat windows nemozem najradsej by som to vyriesil bez toho ale uz vazne neviem kde by este mohla byt chyba nenapada vas nieco??



dakujem