SSD do staršej dosky

Zdravim,v mojom desktope mam starsi motherboard gigabyte p55a-ud3kde stale frcim na klasickom HDD. Uz dlhsie rozmyslam nad SSD, avsak SATA3 radic na tej doske nepatri zrovna k tym najlepsim, je pripojeny iba 1 pcie vlaknom.Mam celkom obmedzeny studentsky budget, planujem utratit tak 120e.Napadlo mi niekolko rieseni ako obist ten sata3 radic-pouzit sata2 (tam je radic intel) a v nom 2 12XGB SSD disky v Raid0.-msata ssd na pcie karte-m.2 ssd AHCI (s NVME by som s mojou doskou nepochodil) na pcie karteSATA3 radice, ktore su pripojene viac ako 1x pcie lane su drahe, nepride mi to ako rozumna investicia.SSD v Raid0 v SATA2 by bolo asi najjednoduchsie riesenie, avsak modely s mensou kapacitou nebyvaju tak vykonne ako tie s vacsou, tak neviem ci by sa mi tymto sposobom vyhoda raid0 nezotrela.Ak tomu spravne rozumiem (opravte ma), tak msata je to iste ako sata len v inom prevedeni, cize moja doska by ho mala podporovat, ale celkom neviem ako by sa z toho bootovalo. Mate skusenost s nejakou takouto msata pcie kartou?Podobne s M.2 rozhranim na pcie karte. Viem, ze nemozem pouzit nvme pretoze doska by na 99% protestovala, ale su ahci modely, u ktorych by to teoreticky frcalo.Mate taku skusenost?Alebo sa na to cele vykaslat a jednoducho to pripojit cez to sata3?Dalsou "zaujimavou" vlastnostou mojej dosky je, ze tam su (okrem inych) 2 PcieX16 sloty, avsak v jednom momente moze ist 16x len jeden, naraz mozu ist len 8x a 8x. Myslim ale ze viac ako 4x by tie SSD disky potrebovat nemali, myslite ze by to ovplyvnilo vykon GPU (tu moju GTX 275 este viac obmedzovat nechcem..)?Dakujem