Proč? Jediný problém bych viděl v tom, že v notebooku je PCIe x1, takže to bude komunikovat pomalu.



hmm... no notebook musi podoporovat tieto technologie na cpu a maticnej: VT-d,IOMMU(resp. AMD-V), a OVMF na grafike... a passthrough bude fungovat iba ked bude fyzicky pripojeny monitor na grafiku... + je treba dalsiu klavesnicu a mys... pokial viem par ludom sa to podarilo ale vyzaduje to kopu znalosti a casu... a najst notebook tak aby vsetky veci podporovala kazda cast (hlavne maticne robia problem) - > good luck...oproti tomu dual-boot je brnkacka... EDIT: jedine, zeby som sa mylil a za tu dobu co som to poslednykrat riesil sa situacia dramaticky zlepsila k lepsiemu...