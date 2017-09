Rad bych pred web-servr (apache) umistil web-akcelerator (varnish), jenze nevim jak premigrovat pravidla z mod_security do varnish. Jde to vubec nejak (alespon castecne), nakym nastrojem? Rucne to nezvladnu...



Jak tak na to koukam, syntakticky se mod_security a varnish (vcl) hodne lisi. Jenze kdyz ted bude pred apachem varnish, tak za prve mod_security mi bude nanic protoze vsechny requesty pujdou z varnish-IP, a navic filtrovat by se asi melo co nejdriv, ne (v tomto pripade) az na web-servru...