Ahoj, jak je to s emailem a časem odesílání a následným příjmem klientem v jiném časovém pásmu ? Dostál jsem GMT+5 aktuálně dostávám emaily v gmailu přepočítané na můj lokální čas, trochu mi to vadí, protože vlastně nevím kdy to odesílatel odeslal aniž bych počítal, myslel jsem, že vztažný je právě čas u odesílatele, jak to tedy je ?