Neshoda v definici projektu

Myslim, ze si pletete PROJEKT a PRODUKT. Projekt je to co pisete u odstavce pro manazery, produkt to co pisete u odstavce pro programatory.



Já ten rozdíl znám, protože mám blízko k oboum rolím, ale připadá mi, že si to firmy, projektová kancelář a jednotliví programátoři moc neuvědomují.Programátoři tomu, co nazýváte produkt, říkají projekt. Jak jsem zmínil, vývojové nástroje (IDE, editory) umožňují vytvořit "nový projekt", ne "nový produkt", když kliknete na Menu -> Nový -> Vytvořit. Vypadá to jako banalita, jenže pak se všichni baví o něčem jiném.Z pohledu programátora to, na čem dělá (pro něj projekt), nevnímá jako produkt. Jeho práce není prodávána přímo koncovým zákazníkům. Jeho práce je vlastně vytvořit stroj, který zákazníkům, ať interním nebo externím, poskytuje službu. Takový stroj by se mohl nazvat produktem, ale přesto se každý baví "na jakém projektu právě děláš?", ne "na jakém produktu" nebo "na jakém stroji teď děláš"?Takže tedy, proč je programátor při své denní rutině kontrolován projektovým a ne produktovým manažerem? Vždyť mají naprosto odlišné představy o náplni práce.