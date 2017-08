Cmake import/include definitions

add_definitions(-DDEF_AA)

add_definitions(-DDEF_AB)

add_definitions(-DDEF_AC)

...

add_library(TargetA STATIC ... )



add_definitions(-DDEF_BA)

add_definitions(-DDEF_BB)

add_definitions(-DDEF_BC)

...

add_executable(TargetB ... )

target_link_libraries(TargetB ... TargetA)