IPFire + Mikrotik –> IPsec tunel

Snažím se vytvořit tunel pomocí IPsec (site-site) zatím jen v testovacím prostředí.

Mám dvě veřejné IP ve dvou městech.

1. město

IP: 192.168.13.99 (veřejná IP: 172.217.23.195)

2. město

IP: 10.10.20.99 (veřejná IP: 172.217.23.206)

Když použiji dva Mikrotiky, tak není problém, vše funguje jak má.

Jenže jakmile místo jednoho Mikrotiku použiju IPFire, tunel se mi vůbec nedaří zprovoznit.

Když jsem testoval všechny možné nastavení, tak se mi tunel podařilo zprovoznit pouze v rámci prvního města, když jsem měl Mikrotik a IPFire vedle sebe.

IPFire:

IP: 192.168.13.99 (veřejná IP: 172.217.23.195)

Mikrotik:

IP: 192.168.13.120 (veřejná IP: 172.217.23.196)

Když v IPFrie zadám lokální adresy (nikde nezadávám veřejnou), tak s tunelem není problém a vše se naváže jak má. V Global Settings (IPsec) je parametr pod názvem „ Public IP or FQDN for RED interface or <%defaultroute>: “ a když tam zadám 192.168.13.99 tak je to ok, jenže když bych nastavil 172.217.23.195 tak se mi to žádným způsobem nedaří zprovoznit ani v rámci města ani v rámci dvou měst.

Poradil byste někdo v čem by mohl být problém?



PS: U Mikrotiků stačilo zadat lokální adresy 192.168.13.99, 10.10.20.99 a druhá strana je viděla normálně pod veřejnou, jako je tomu u většiny systémů.

Případně sem mohu vložit logy z IPFire, ale problém bude asi s nějakou routou nebo v čem.