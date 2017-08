co znamená <#uuid v emailu? (asi přidáno avastem)

konec textu zprávy

<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dlink&utm_c=

ampaign=3Dsig-email&utm_content=3Dwebmail>

Bez vir=C5=AF. www.šmejdi.com <https://www.letadlo.com/sig-email?utm_srágory>

<#DUuuid....BF>



</tr>

</table>

<a href=3D"to samé uuid" width=3D"1" height=3D"1">=

</a></div>