Info o WWAN LTE do Thinkpadu

pro zajimavost, kdyby nekdo premyslel do Thinkpadu o WWAN LTE, tak "Quectel EC25-E" tam s moddnutym BIOSem(zruseni Whitelist) chodi, testovane v Xubuntu 14.04.5 a 17.10 na Thinkpad T420s (mela by chodit i v X220 s mod BIOS(nezkousel sem) a predpokladam i v jinejch TPv lsusb se hlasi jako: 2c7c:0125(v distibucnim usb db usb.ids ani v mainline neni), komunikuje to pres USB zarizeni ttyUSB2 s ovladacem usb_wwan (pritomen v jadre, neni treba nic resitpo zapojeni SIM(FullSize) a pusteni systemu je v apletu NetworkManageru dostupne "Povolit mobilni sirokopasmove pripojeni" a pomoci "Nove sirokopasmove pripojeni" se naklika CeskaRepublika/Operator/Tarif dalsi a pripojit