Caute, pracujem na vacsej SPA aplikacii v angular 4, a zisiel by sa mi nejaky tool, v ktorom by bolo mozne nejak pekne graficky navrhnut strukturu aplikacie, hierarchiu komponentov, modelov, atd ... Viem, mozem pouzit pero a papier, no appka je momentalne vo fazy navrhu a casto sa robia zmeny, preto by to bolo lepsie mat v digitalnej podobe. Dik.