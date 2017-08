Ahoj, prodam telefon Jolla C Limited Edition https://jolla.com/jollac/ Jako nová, jenom rozbalená vyzkoušená a skladovaná v šuplíku. Koupená v druhém kole Community device programu primo z jolla.comVhodná pro fanoušky Sailfish OS. Funguje i Android a Google Play ale na to jsou asi jiné lepší telefony.cena 4500Kc (což je cca cena kolik mě stála, €164.91 EUR to Jolla Oy.)fanoush zavinac seznam cz