Zamklý SSD disk

Podle toho, jak to je zamčené, heslo může být i v plaintextu.

Buď to máš zaheslované na úrovni filesystému (třeba bitlocker), to bude stačit pomocí utility od OCZ secure erase.

To je nejběžnější pro corporáty.

Nebo to je zaheslované na úrovni standardu, tzn. ata lock.

Nebo je to zaheslované na úrovni firmware od OCZ, to bys musel dupnout a heslo si přečíst, je v plaintextu.

Přesněji řečeno to jejich slavné šifrování funguje takhle.

Je zadáno heslo? ANO/NE

ANO?

(heslo zadané uživatelem = plaintext) ? použij klíč disku : odmítni přístup

Smysl toho ani tak není nějaké super šifrování, ale jakési základní uzamčení.



No, protože se ptáš = nerozumíš tomu a nejspíš to nevyřešíš, dej to na Aukro od koruny "Nalezl jsem ve skříni, nevím, co to je, určitě to funguje!"



Pokud tomu rozumíš, zjistit typ zašifrování a přijď s konkrétní otázkou, nikoliv obecnou, jsem ochoten ti ještě na jednu otázku odpovědět slovy ANO/NE.