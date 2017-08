Nedávno jsem narazil na zajímavý článek, jak implementovat F-algebry v C++ ( http://ericniebler.com/2013/07/16/f-algebras-and-c/ ) a v této souvislosti mě napadlo - jde to i v Javě (pokud možno hezčejc)? Nějak se mi nedaří přijít na to, jak to udělat obecně.