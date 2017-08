<style>

.acute, .caron {

color: red;

}



.acute:after, .caron:after {

color: blue;

margin-left: -1ex;

}



.acute:after {

content: '́';

}



.caron:after {

content: '̌';

}



</style>



h<span class="acute">a</span><span class="caron">c</span>ek



Jinak než hackem to nepůjde. Překrytí nikdy nebude samo o sobě správné, protože každá dvojice znak plus diakritické znaménko by měla být v daném písmu vyladěná, čehož nedosáhnete, kdy se to zobrazí jako složenina dvou znaků. Nepoužíval bych absolutní pozicování, ale CSS pseudoelement :after a vlastnost content:Nebo si s tím můžete pohrát a udělat si styl pro každý znak zvlášť a doladit přesné umístění háčků, čárek a kroužku.