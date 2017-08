Ahojte, robil som update svojho Raspbiana podla navodu :Mam nainstalovane aj Kodi , tak som mu updatol repozitar na :predtym som pouzival repozitar :Update Raspbiana prebehol v poriadku, ked vsak chcem updatnut SW pomocou apt-get update tak dostanem nasledujucu chybu :sudo apt-get updateHit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InReleaseHit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InReleaseGet:3 http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/stretch/main/binary InRelease [2085 B]Ign:3 http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/stretch/main/binary InReleaseFetched 2085 B in 1s (1244 B/s)Reading package lists... DoneW: GPG error: http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/stretch/main/binary InRelease: The following signatures were invalid: 88008C73739ACCF6C6808E03D9A264BCBAA567BBW: The repository ' http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/stretch/main/binary InRelease' is not signed.N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.N: See apt-secure(manpage for repository creation and user configuration details.Skusal som aj nasledujuce prikazy, ktore odporucaju ale bez vysledku :cd /var/lib/aptmv lists lists-backupapt-get clean allapt-get updateVypis /etc/apt/sources.list a /etc/apt/sources.list.d/raspi.list :cat /etc/apt/sources.listdeb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpideb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/stretch/main/binary cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.listdeb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui