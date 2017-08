Takže nakonec aspoň funguje ls c* ls c*<tab>, ls c<tab>, ale prostě to není ono, je to něco jako hrát na kytaru s rukou bez prstů.

-Sice je pěkný nápad, že funguje něco jako "downcast" na bezdiakritický znak, ale nefunguje to pro 2 znaky najednou (čí)

- Pak je problém, že jsem zvyklý psát č a ne c

- Pak je problém, že když napíšu c, hledá kromě č



Tudíž by to chtělo nějak vyřešit, aby c šlo na c a č na č, případně nějak voliteně c-<c,č> a č-<c,č> jen s nějakým přepínačem