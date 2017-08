jak vybrat soudního znalce v oboru IT

Proč by nemohli být schopní kvůli vysokém věku? Na MUNI jsem měl profesora, kterému bylo přes osmdesát, a neměl problémy se zvládáním nejnovější verze C++, pro které používal TDD a přispíval do několika open source projektů. Důležité je podívat se, co konkrétně mají v oboru specializace a čemu se věnují kromě soudního znalcovství. IT je tak široký obor, že to může být špičkový znalec na síťovou komunikaci, ale o programování a architektuře multi-tier aplikací nebude vědět vůbec nic a soud na jeho názor v takové oblasti nebude brát zřetel. Ten znalec by vám měl rovnou říct, jestli daná otázka (znalec vždy pracuje tak, že mu položíte otázku ano/ne a on, pokud to lze, na ni poskytne odpověď) spadá do jeho oboru.