Těžíte bitcoiny/ethereum?

Já se chystám těžit přes zimu, lepší než elektřinu pouštět do přímotopu.

Těžba by mi měla trochu srazit účet za vytápění.

Proč pálit elektřinu přímo, když může odvést výkon.

Potřebuji propálit 0.5kW/hod na podzim a jaře až 1kW/hod prosinec, leden, únor.

Celkem rád si nechám poradit co a na čem těžit!



A ano, až splaskne Bitcoin, vezme to sebou i další kryptoměny do křemíkového nebe, ale do té doby proč na tom taky něco netrhnout, žejo.