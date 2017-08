Ahoj,

poraďte prosím, mam vmware 6 a VM s diskem jako thin, dal jsem ji 500GB, instalace byla ok, zabrala pár gb takže obraz nebyl velky, pak se tam dělala nějaký rošáda s datama a celkově to zabralo asi 250GB dat, poté jsem oděbral nepotřebana data a nyní skutečná data mají asi 60GB, ale obraz zůstal nafouknutý na těch 250GB, jde to nějaké uvolnit to místo ? Tak aby se image rovnou +- skutečné velikost dat ? Jde to Windows server. Díky za nakupnutí.