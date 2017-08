Wireshark: IO graph: seskupení-počet něčeho

select count() from (select count(*) from paketytohointervalu group by ip.dst where ip.src=192.168.1.1) ;



Potřeboval bych v wiresharku v io graphu na ose y si zobrazitIP adres, na který v daný tick odešel paket. Zjednodušeně v SQL jazyceBohužel wireshark není sql...Jde to nějak udělat? v io graph jde vybrat v Y value z hodnot packet,bytes,bits, count,max,min,avg,load, count fields,count frames.Filtr by byl něco jako ip.dst, případně COUNT(ip.dst) —ale ještě se tam musí dát podmínka ip.src==192.168.1.1 (moje ip). Nevím, jak vůbec zadat aspoň to první ( počet různých IP adres, které byly v poli ip.dst, ačkoli může jít i o příchozí paket i když není zadáno že ip.src je moje ip) . Pak až bych řešil jak, do toho zapojit tu podmínku moje ip.src. V SQL by to bylo jednoduché where ip.dst=moje, GROUP BY ip.dst, SELECT COUNTJde tohle nějak v wiresharku v io graphu udělat?