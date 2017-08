Poril jsem si novou zidli a od te doby kdyz vstanu a dotknu se rukou kovove kliky tak dostanu ranu. Nikdy predtim se to nedelo a nyni se to deje snad uplne pokazde.



Zajimalo by me jestli jsem ted nebezpecny pro manipulaci s HW. Napr. kdyz takhle budu nabity zapomenu se vybit a sahnu napriklad na raspberry pi bez krytu, muzu ho znicit?