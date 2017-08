ethtool -s eth0 wol d

wol mac:adresa:toho:pocitace:co:chces:probudit

no a nejde to? pred vypnutim se musi zajistit ten ethtool -s eth0 wol g, nevypne ti to nejakej jinej skript? co to je za distibuci? distribuce by to vypinala taktomozna to na kazdym hardware nepojede, pocitac musi trochu krmit sitovku, nektery distribuce to proto vypnou, nebo v biosu to jde vypnout, nekdy pod divnym nazvem spojenym se sporenim energie ve vypnutem stavua jak probouzis?