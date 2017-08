Jsem trochu zmaten mužete poradit ?

Udělal jsem si peneženku na blockchain.info, do emailu jsem dostal Wallet ID, ale když toto ID peneženky zadám na do pole "Adresa vaší peněženky" na SimpleCoin tak mi to tvrdí, že adresa je uvedena chybně, zkoušel to s pomlčkama i bez nich, musí se nějak čekat po registraci peneženky než se to nějak propíšek to toho globálního blockchainu ? Nebo co je špatně ?

Díky Bit