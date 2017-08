Ja mozem odporucit radsej mechanicku klavesnicu a modre spinace... na pisanie imho najlepsie... ja som si presiel od tesco klavesnice za par € , cez staru bielu IBM klavesnicu s mechanickymi spinacmi (tiez modrymi) zapojenu cez redukciu (zialbohu odisla do vecnych lovist), az ku terajsej lacnej mechanickej klavesnici s podsvietenym cirkusom(motospeed k87s https://www.youtube.com/watch?v=g70643ffH_Q ). Co sa tyka tej ergonomickej - zmysel to ma ak su problemy zo zapastim... u mna bol problem skor numpad - moc ho nepouzivam a kvoli nemu som musel mat bud mys prilis vpravo, alebo klavesnicu prilis vlavo, a nepacilo sa mi vykrucat ruky... cize tato to poriesila elegantne - numpad mam externy vlavo a klavesnicu presne v strede... Co sa tyka spinacov je kopu videii na youtube kde ukazuju a popisuju rozne spinace, ich urcenie, vyhody a nevyhody, zvuk pri stlaceni a pod... Inak svojpomocne by sa dalo postavit este nieco take: https://massdrop-s3.imgix.net/product-images/infinity-ergodox/MD-15095_20160117211323_1b9167b18b659554.jpg?auto=format&fm=jpg&fit=crop&w=955&dpr=1 ale uz len tie spinace vyjdu na nejakych 60€