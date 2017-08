Zabezpečení domácího serveru - FW

Chci se to naučit, proto sem chtěl začít s něčím úpně základním.



Protože jsem se dočetl, že fw se staví tak, že se zakáže vše a povolí jen to co je potřeba.



...

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT



iptables -P INPUT DROP



Základní je uvědomit si, k čemu vlastně firewall slouží. Nakonfigurování nějakých pravidel do firewallu je až ten poslední nezajímavý krok.To ale neodpovídá na otázku, proč to tak chcete mít. Je to jeden ze způsobů, jak nastavit firewall – pokud k takovému nastavení firewallu máte důvod.Začínáte od konce. Nejprve musíte vědět, jak fungují sítě, jak fungují jednotlivé služby. Pak možná v nějakém okamžiku narazíte na to, že byste potřeboval zařídit to a to – a a uvědomíte si, že to by se dalo nejlépe zařídit firewallem. Pak už se ale samozřejmě nebudete ptát ostatních na to, k čemu vlastně chcete firewall.To je přesně důvod, jak to nedělat. Vychrlit nějaký seznam pravidel, u kterých jejich adresát neví ani co dělají a už vůbec ne proč to dělají.