Virtualizace zálohovacího stroje

hypervizor se storage nad lvm, kapacita desitky TB

bareos

passthrough lvm disk - data by nebyla v "VM disk" formatu a tedy citelna pro jakykoliv linux

snapshot pred upgradem atd.

Stavim dalsi souborovy zalohovaci stroj a zvazuji jeho zvirtualizovani. Uvazoval jsem i o zfs, ale to je kvuli HW raidu pase, nad btrfs jeste vaham, ale deduplikace/komprese/(send-receive) bych vyuzil, lepsi nez to resit aplikacne. U te deduplikace si ale nejsem jist, zda na urovni FS to bude tak efektivni, jak treba umi Borg. Je v planu na to nasadit Bareos a zatim co jsem studoval deduplikaci, tak mam problem s tim, jak mit pravidelny backup "zakladniho" obrazu. Kazdopadne, idea je takovato:HW masina:VM (nebo kontejner)Jiz ted nam na jednom zalohovacim stroji bezi hypervizor kvuli VM pro obnovu postgresql - prenos dat pro obnovu tak nezatezuje sit, takze v tomhle navrhu je akorat navic zvirtualizovani samotneho zalohovaciho systemu. Jako plusy krome snapshotu vidim i moznost obnovy/behu VM z jinych stroju v pripade nejake havarie apod.Hledam hlavne duvody, proc to nedelat, nebo co by se dalo zlepsit. Ten datovy lvm disk by samozrejme nebyl namountovany na urovni HW stroje za beznych okolnosti.