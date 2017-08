FTP Logování IP Adresy

Hledám nějakou online službu např. Webhosting kde bych se mohl přihlásit pomocí FTP a FTPS a mohl si zobrazit log toho přihlášení kde bude zobrzeno datum čas a IP Adresa. Děkuji



Dobrý den,taky se klaním k tomu, že takovou službu nenaleznete. Vysvětlím proč. Na FTP / SFTP se na 7. vrstvě nepřenáší informace o tom, na jaký virtualhost přistupujete. Přístupy na HTTP / HTTPS máte na hostingu často k dispozici v adresáři logs, protože logy jsou (zjednodušeně řečeno) nastaveny do těchto lokací na apachi / nginxu (či whatever they use) a tříděny hned na začátku spojení podle hlavičky Host:.U FTP neexistuje možnost oddělit logy podle zákazníků / virtualhostů. První údaj, který by FTP serveru mohl napovědět, kam log ukládá, je až ve chvíli, kdy uživatel pošle příkaz USER, a to není zdaleka první příkaz ve spojení (které už je dávno logováno v ústředním logu). Tedy, na to, abyste mohl mít FTP logy k dispozici, musel by ISP zpětně zpracovávat ústřední logy, spojit je do celků podle spojení a filtrovat podle USER. To je práce, kterou si nedovedu moc představit, proč by někdo dělal. (Use case prakticky nula).Proto jsem i já přesvědčený, že Vám nezbude, než si pořídit vlastní VPS, a na ní mít vlastní ústřední log, ve kterém budou jen Vaše data.