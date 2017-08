Režim celé obrazovky Chromium/Safari a zobrazit další okna

Jak udělám to, aby když v prohlížeči Chromium nebo Safari zobrazím obsah na celé obrazovce (přes HTML5 api) nebo na youtube, aby šly současně zobrazit další okna tak , aby překrývaly ten obsah? Nyní se stane to, že režim celé obrazovky v OS X Sierra udělá to, že "založí novou plochu" dané aplikace (jako se to stane u jiných aplikací). Ověřeno - Swipe na původní Desktop již neobsahuje okna prohlížeče. Tudíž jakýkoli pokus přes Cmd-Tab zobrazit okno jiné aplikace neuspěje a způsobí Přesun na ten jiný Desktop.



Potřeboval bych tedy, aby se přes fullscreen obsah (je jedno jestli v případě youtube dám Ctrl Cmd F a jen se celká stránka zobrazí ve stejném layoutu přes fullscreen a nebo jen kliknu na ikonu režimu videa celé obrazovky a zobrazí se jen samotné video přes celou plochu) prohlížeče daly zobrazit další okna:

Buďto nějak v součinnosti OS X a manageru oken, aby bylo možné přes fullscreenizované (Cmd Ctrl F) aplikace z

obrazovat další okna a aby OS X nesjížděl na hlavní Plochu.

Nebo nějak udělat, aby chrome technicky zůstal v okně, ale maximalozoval okno







PS: jaktože v Chromium je v chrome:flags nějaký humus týkající se google play (nějaké vkládávní CVC platební karty)? Myslel jsem ,že chromium je narozdíl od chrome 'neinfikované'...



PS: má OS vůbec nějaké zkratky na maximalizaci a obnovení velikosti okna? Znám jen Cmd H, Cmd M, Cmd Tab,Alt., Cmd Ctr M.

A umí sám o sobě něco jako snappy borders k okrajům obrazovky případně jiným oknům a také layoutovat okna do mřížky (jako win doleva, win doprava) a také to čtvercové mřížky(na to windows zkratku asi nemá)?



Když budu fantazírovat hodně, jde do OSX přidat jiný window manager (nějaký co toho umí dost jako KDE-KWM ale né nerdovský jako něcoWM nebo něcoMONÁD)