Ne. Například proto, že nejste přihlášen k žádné IP adrese, neexistuje žádný e-mailový profil a uživatelské profily na sociálních sítích (uživatelské účty) nejsou připojené k žádné IP adrese.



Pokud jste chtěl zjistit, zda někdo z vašeho počítače nebo někdo v okolí používá nějaké e-mailové schránky nebo účty na sociálních sítích, to jednoduše také nezjistíte – komplikovaně by to šlo zjistit tak, že byste hacknul zařízení, které používají, a počkal byste si, až se přihlásí.