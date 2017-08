Mám externí hdd (sdb), na kterém je nainstalované Windows to Go. Když to vidím v gparted, tak sdb1 je nějaký fat32 boot oddíl, v sdb2 je ntfs-ve kterém jsou nainstalovány ty Windows. Ještě bych si chtěl na tento externí disk naistalovat Ubuntu. Když vytvořím další partition (sdb3) a nainstaluju do ní Ubuntu, tak se nikdy nenačte Grub a rovnou se načítají Windows. Při instaci Ubuntu, jsem nejprve zvolil cíl pro instalaci zavaděče sdb, potom jsem to zkusil i s sdb1, ale vždy se začnou načítat hned Windows. Co dělám špatně?