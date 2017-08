Anonymní SIM karty – v jakých zemích existuji?

A opravdu se to takhle reálně děje?



Tak treba v Belgii vyzval opeator uzivatele esemeskou. Jak to probiha jinde netusim. Ake treba v Italii uz dlouho nejde koupit anonymni SIM a to uz snad davno pred smernici EU. Navic jsou to pry kreteni, kteri nejsou schopni to vyridit na miste a okamzite, ale clovek musi kdo vi jak dlouho cekat na vyrizeni, asi to musi orazitkovat nejaky potentat nebo co. Holt Italie.