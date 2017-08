Takze zajmalo by me tohle. Stahnul jsem jedno video (no asi je jasne co za typ obsahu to bylo) a pri spusteni je tam hlaska (ve videu ... ne nejaka hlaska VLC) : "Encoded video - can be traced to the downloader". Hledal jsem na googlu nejake technicke podrobnosti teto technologie a jestli je to vubec mozne, ale nic jsem nenasel. Tak se ptam ... je to mozne nebo se jedna ciste o psychologickou hlasku k odstraseni od warezu? Diky.