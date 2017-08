Dynamický NAT na routeru s VRF a subinterfacy

Ahoj,

prosím o radu, už si nevím rady.



Mám router C2811 rozdělený pomocí VRF na DMZ a INSIDE.

každý ze dvou interface je nakonfigurovaný jako subinterface, takto.



externí (uvádím jen jeden subinterface, ty další jsou nakonfigurovány identicky):

interface FastEthernet 0/0.30

ip vrf forwarding INSIDE

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.2 255.255.255.0

ip nat outside



interní (uvádím jen jeden subinterface, ty další jsou nakonfigurovány identicky)::

interface FastEthernet 0/1.51

ip vrf forwarding INSIDE

encapsulation dot1Q 51

ip address 192.168.51.1 255.255.255.0

ip nat inside



dotaz zní, proč mi sakra nefunguje dynamický NAT? Proč se uživatel nemůže dostat na net?



nakonfigurováno to mám takto:

access-list 10 permit 192.168.51.0 0.0.0.255 any - uživatelská sít

ip nat pool NATpool 192.168.30.10 192.168.30.200 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 10 pool NATpool vrf INSIDE overload



nevidíte někdo nějakou botu? prosím o pomoc.