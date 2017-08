Háčky a čárky v názvech adresářů a souborů

Nevím, jak na Widlích… Ale v moderním operačním systému mi takové pravidlo přijde jak z minulého století.



Diakritiku používám běžně. U mezer se trochu zamýšlím a někdy je nahrazuji pomlčkami nebo podtržítky – nikoli kvůli tomu, že by to nefungovalo (to fungovat prostě musí, jinak je někde chyba a měla by se opravit), ale kvůli pohodlnosti – když s nějakými soubory pracuji často z příkazové řádky a nechce se mi psát "\ " nebo dávat název do uvozovek.



Každopádně tohle je na uživateli – co mu vyhovuje, co se mu bude líp používat. Pokud něco takového nařizuje správce systému, tak to značí spíš jeho neschopnost (nebo nefunkčnost toho systému).