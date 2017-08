Alternativa za RouterStation Pro

Ahoj,



muj dotaz je specificky, ale pokladam ho tu, protoze se to muze take nekomu hodit.



Ve sve dobe jsem si koupil nekolik "Routerstation Pro" a dodnes mi dobre slouzi.



Existuje dnes na trhu neco podobneho?

Klicove vlastnosti pro me pouziti:

- moznost provozovat vlastni linux

- rychly switch s alespon 3x gigabitove porty (lepe 4)

- alespon 128MB pameti (vice je lepe)

- slot na USB (pro pripojeni USB mass storage)

- slot na SD karty (pro boot systemu)

- moznost provozovat OS z karty (pripadne z USB)

- spotreba pro provoz 24/7 na rozumne urovni (nemam problem s x86, vlastne to preferuji, ale ta spotreba je casto horsi a rozhoduje)

- bezvetratove reseni (resp. bez mechanickych hejblatek)

- tiche

- muze blikat :-)



Udelal jsem si bleskovou aktualizaci trhu a pri velmi povrchnim hledani jsem vzdy narazil na Mikrotik, ale pokud to dobre chapu, nelze na ten HW pouzit nic jineho nez RouterOS.



Prosim offtopic rozumbrady at sve napady sveri jinemu foru.



Hezke leto a tesim se na podmetnou diskuzi!