IPv6 ease of use

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 předpokládejme pro účely hledaného řešení, že náhrada za IPv6 proběhla a teď ta síť běží na nějakých privátních IPv6 adresách.

Proč? Chcete to udělat správně tak, jak to má být s IPv6, nebo to chcete co nejvíc zašmodrchat, abyste dokázal, jak je ta IPv6 k ničemu?

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 1) IP adresy v lokální síti se nezmění.

To půjde těžko, když jste tam měl IPv4 adresy a teď chcete IPv6 adresy.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 2) Všechny packety směřující ven budou mít IP adresu krabičky, ne vnitřních počítačů. Vnitřní adresy se nikde ve vnějším provozu neobjeví.

NAT můžete dělat i na IPv6. Ale asi to nebudou umět běžné krabičky koupené v Lidlu za 20 Kč v akci, protože pro domácí síť rozhodně není NAT s IPv6 potřeba.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 3) Všechny příchozí packety jsou na krabičce zahozeny, leda že by byly odpověďmi na některý odchozí packet.

To záleží na nastavení firewallu.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 4) Když budu potřebovat, aby některý vnitřní počítač přijímal vnější požadavky, tak krabičce řeknu, že packety se zadanými vlastnostmi má přeposílat na vnitřní IP adresu X a port Y. Není přímý přístup z vnější sítě do vnitřní, vše musí jít přes krabičku, a není jediný vztah mezi vnější a vnitřní IP adresou ani portem je uvnitř konfigurace krabičky.

Když pominu ten nesmyslný NAT, opět jen nakonfigurujete firewall, kde nastavíte, které IPv6 adresy a porty ve vnitřní síti mají být dostupné z internetu.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 5) Pokud budu potřebovat změnit providera, tak v krabičce přenastavím konfiguraci vnější sítě a je hotovo. Nic jiného měnit nebudu a ve vnitřní síti se nezmění absolutně nic .

Ve vnitřní síti se změní prefix sítě.

Citace

Nebo si můžete koupit PI adresy, ale proč byste to dělal…

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 Tj. klasický PAT, ale na IPv6.

Jak už jsem psal, musíte si vybrat, jestli to chcete dělat tak, jak to má být s IPv6, pak to bude i user-friendly – a nebo jestli chcete dokazovat, že to jde i s IPv6 udělat úplně blbě.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 tedy že například výměna krabičky půjde snadno, ale změní se mi prefix IP adres. A to je z mého pohledu zásadní problém s IPv6 - není to user friendly.

User friendly je používání DNS, takže vás nějaká změna prefixu IPv6 adres vůbec netrápí.

Citace

Citace: zvědavý 17. 08. 2017, 07:56:23 Ale pevně doufám, že jsem sto let za opicemi a už to je vyřešené, protože dříve nebo později budu do IPv6 muset jít.

Ano, vyřešené to je. Akorát to řešení musíte použít.

Chci to udělat tak, abych nemusel zhoršovat parametry, které jsou pro mě důležité. Ty parametry jsou pro mě bezpečnost (vnitřní zařízení nejsou přímo přístupná, vždy musí jít přes prostředníka, který vytvoří jednu bezpečnostní vrstvu navíc), soukromí (vnější síť neví nic o uspořádání vnitřní), nezávislost (vnitřní síť neví nic o uspořádání vnější) a jednoduchost použití. Pokud to IPv6, jako novější a doufejme i lepší protokol, splňuje, tak chci vědět, jak to v něm mám udělat.Proto jsem psal, "předpokládejme pro účely hledaného řešení, že náhrada za IPv6 proběhla a teď ta síť běží na nějakých privátních IPv6 adresách."Otázka nebyla, jestli se kupují v Lidlu, ani kolik stojí. Otázka byla, která ty požadavky splňuje.Opět. Na to jsem se neptal. Ptal jsem se, která krabička to umí.Opět.To je pro mě zhoršení.To by mohlo být řešení, kdyby to nebylo v rozporu zase s požadavkem na soukromí.Je mi jedno, jak to bude udělané, ale chci, aby to splňovalo požadavky, které jsem popsal. Pokud to půjde bez NATu, klidně. Nastínil jsem řešení na bázi NATu, protože ho znám a vím, jak v něm požadavky vyjádřit. Pokud se to řeší jinak, tak to udělejme jinak, netrvám na NATu. Ale nechci se dostat do situace, kdy je nové řešení v důležitých aspektech zhoršením proti řešení starému, a už vůbec se nechci dostat do situace, kdy to zhoršení pozoruji vedůležitých aspektech.Kdo bude to DNS spravovat? Co když DNS řešení z jakéhokoliv důvodu vypadne? Sorry, tohle je pro mě zhoršení.Zatím se snažím (neúspěšně) zjistit, jaké to řešení je, potom ho rád použiju.