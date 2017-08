Zdravim,



us asi tyzden ma suzuje nasledujuci problem. Ak na pocitaci spustim program qTox, tak prestane fungovat internet od UPC. Lokalna siet stale ide, vratane weboveho interfacu routra, default gw nastavena, avsak ipv6 mam pridelenu iba link local. Rovnako router ma do internetu iba link local ipv6 adresu. Upstream downstream locked, router je technicolor, bohuzial teraz neviem presne aky model. Narazil niekto na nieco podobne? Dari sa to niekomu zreprodukovat?



Could you try with TCP-only mode? Settings → Advanced → uncheck Enable UDP → Reconnect