Certifikát si zobrazíte v Developer Tools / Nástroje pro vývojáře (F12) na záložce Security.



Nevím, co si mám představit pod „ignorovat chyby HTTP“. Hlášku „hodiny jdou napřed“ jsem v Chrome nikdy neviděl – chtělo by to dát přesné znění, ideálně screenshot. Nemusí to být hláška Chrome ale serveru…