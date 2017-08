Vymazání podadresařů ve /var/logs/

3. aktivní logy (bez suffixu) se smazat podaří, ale některé daemony je založí znovu až po kill -SIGHUP nebo po jiném pokynu k reloadu / restartu; některé to udělají automaticky i za běhu, nelze na to spoléhat



Asi každému nebude jasné, co se za tímhle skrývá. Znamená to, že od logu, který má nějaký program otevřený, se sice smaže název souboru, ale ten soubor zůstane na disku dál, protože ho má ten program otevřený, a ten program bude dál zapisovat do toho smazaného souboru. Teprve až daný program ten soubor uzavře, soubor se smaže (pokud mu mezi tím zase nepřidělíte nějaký název), a program začne logovat do nového souboru. Má to tedy dvě podstatné nevýhody – za prvé tím okamžitě neuvolníte místo, které log zabírá (což bude předpokládám důvod, proč logy mažete), za druhé tím můžete přijít o spoustu záznamů v logu ještě v budoucnosti, protože pokud logy nerotujete nebo rotujete v delším intervalu, ten program nebude mít žádný důvod soubor zavírat a klidně do toho smazaného souboru bude logovat ještě několik dní – a až pak na rotaci logů dojde, vše se smaže.