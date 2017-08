Proč jsou v Německu levnější komponenty?

Ceny komponent jsou u nás vysoké. Ve srovnání se situací před pěti lety, některé i dvojnásobně. Svádělo se to na intervenci a kurz eura (i když euro nezdražilo na dvojnásobek), teď se asi čeká, až ty skladové zásoby (který obchod má dnes skladové zásoby), nakoupené za drahá eura, vyprodají, nebo na co se může čekat. Cenu určuje trh, dokud to lidi kupujou v dostatečném množství, tak proč se připravovat o zisk. V USA je trošku jiná situace, takže tam můžou být ceny třetinové. Ale německo je stejná EU jako my (stejná cla, stejné záruky atd.). Na to je jediný lék, nakupte to v německu a můžou vám být ceny českých obchodů u zádele.