Replikace virtuálního stroje - co udělat s cronem

preco hyper-V? budu tam aj nejake ine virtualky? ak to je linux only prostredie, tak by som sa vykaslal na hyper-v... lebo tam bude HA licencia asi drahaa to co hladas je HA, hociaky hypervizor s podporpu HA a so zdielanym storage dokaze to co chcete.Ak to chcete mat na single instancii a nejaky fencing, tak bohuzial, musite si to nejak cigansky oscriptovat, implementovat do cronu nejaku logiku aby kontroloval ci mu bezi sused. a ak ano, tak sa nespusti script a hlavne preco musia mat rovnake IPcky?