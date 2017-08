Izolace panelů v prohlížeči (cookies, session, vše)

chtěl bych nějak v prohlížeči (Firefox, Vivaldi, Otter Browser, Chromium, Safari) udělat, aby taby od sebe uplně izolované (nemusí to být v celém prohlížeči, stačí, v konkrétním okně). A také určit, zda se takto označené taby/okna při (ne)zapamatují při zavření browseru a pak zas otevřou. Snad kromě cache, i kdy podle ní se také dá nějak sledovat (přes etag, datum atd). Anonymní mód v chrome nestačí, protože všechna anonymní okna "jsou jedna doména", zatímco neanonymní okna také druhá. Okna se po zavření nepamatují, někdy by se hodilo ,aby ano.

Naopak safari se chová tak, že v anonymním okně je každý tab izolovaný , ale zase se po zavření browseru otevřou (pokud je ty taby do jednoho do mrtě nepozavírám).

Existuje něco pro zmíněné browsery, co by umožnilo nastavit tohle chování?



PS: a který z těchto browserů má tak kvalitní správ cookies, že si mohu zvolit pro každý web (doménu), zda cookies nechci vůbec, jen 1st party nebo i 3rd party , dále pamatovat do zavření ano/ne a ještě možnost editovat+mazat+tvořit cookies a určit, a cookies zmrazit (aby měly furt stejnou hodnotu, nezávisle na tom co žvaní server)