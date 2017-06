Dobrý den,

mám dotaz k fungování DLNA přes wifi router Netis WF2780. Mám NAS Synology 211j zapojené do sítě a přes router televize NAS vůbec nevidí. Pokud zapojím kabel přímo do TV, jede vše normálně, takže je jasné, že problém je v routeru, možná nějaké nastavení, nevím ale kde. Na PC jsem přes router Synology taky napřed neviděl, potom se to ale nějak rozběhlo a funguje.