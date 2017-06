Hašování uživatelských hesel

Postup je správně. Microsoft má ukázku pro ASP.NET . Pro extra bezpečnost lze použít SCRAM , kde heslo nikdy neopouští počítač uživatele, ale je to trochu těžší na implementaci.AES není hashovací, ale šifrovací algoritmus. Hashovací algoritmus je třeba SHA-2.Generovat hash vždy na straně aplikace, SQL by nikdy nemělo vidět nehashované heslo, protože když dojde třeba ke fluktuaci zátěže disku, mohlo by skončit ve slow logu.