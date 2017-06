Ahoj, viem ze tu je nedavno diskutovane podobne vlakno ale moje poziadavky sa dost lisia.Must have: do 30K, velkost 14-15 palcov, 4jadro, fullHD (alebo lepsie) rozlisenie, kvalitna konstrukcia, SSD 256gb+Nice to have: lepsia grafika, podsvietena klavesnica, SSD+HDD, US klavesnicaZatial mam ako kandidata tentobojim sa ale ako na tom bude konstrukcia, nemate niekdo skusenost? Alebo naku rozumnejsiu alternativu?Dik, Marek