multikopírování (z 1 zdroje do 2 míst zároveň)

Je možné nějak zkopírovat položku do 2 míst zároveň+současně (Například z flashky A na harddisk B a sd kartu C současně)?

Cílem je, aby kopírování proběhlo nejrychleji jak to jde, tedy, aby zapisovalo se na obě média současně a četlo ze zdrojového disku jen jednou (To druhé možná nepůjde splnit, kvůli rozdílným rychlosti čtení a zápisu,ale dalo by se tomu vyhnout cachováním přečtených souborů do určitě velikosti/při dostatečné velikosti RAM.).



Jak tohle funguje například když dám příkaz cp A B & cp A C (zjednodušeně) v příkazové řádce a nebo pomocí schránky Ctrl C jednou a Ctrl V dvakrát. Bude to fungovat rychle?