Oplati sa ucit Angular?

Zdravim, zaujimalo by ma ako je to v sucasnosti s Angularom. Pokial sa clovek chce naucit vyvijat SPA, oplati sa snim vobec zacinat? Ako je to v praxy? Viem ze je v nom napisanych mnoho aplikacii, takze z hladiska ich udrzby sa to zrejme oplati, ale co nove projekty? Zakladaju sa v nom aj nove projekty?

Nedavno vysiel Angular 4 nad ktorym rozmyslam ci sa oplati zacat ucit, pretoze na september uz sa chysta Angular 5. Kym clovek poriadne ovladne jednu technologiu hned je tu nova ... ale to uz je na inu debatu. Co teda poviete na tu 4rku?